[Aktualisiert, Donnerstag , 6.36 Uhr] Der Qualm war am Mittwochabend weithin zu sehen: Im Grünstadter Industriegebiet brannte ein Gebäude, in dem Paletten gelagert waren. Immer wieder schlugen Flammen aus der Lagerhalle in der Karl-Henschel-Straße. Das Gebäude ist ausgebrannt und den Polizeiangaben zufolge einsturzgefährdet. Die Löscharbeiten waren kurz vor 5 Uhr beendet . Eine Brandwache wird betrieben.

Wie Einsatzleiter Matthias Armbrust von der Grünstadter Wehr berichtete, waren auch Feuerwehrleute im Stadtgebiet unterwegs, um den Brandrauch auf Kontamination zu messen. Die Ursache für das Feuer ist am Abend noch unklar, die Kriminalpolizei konnte noch nicht ermitteln. Die Feuerwehr wurde um 18.07 Uhr alarmiert; als die Wehrleute sechs Minuten später am Brandort eintrafen, stand das Gebäude schon voll in Brand.

Die Grünstadter Wehr war mit 35 Wehrleuten und zehn Fahrzeugen im Einsatz, die Kollegen der Verbandsgemeinde Leiningerland hielten sich im Hintergrund: Hier waren 51 Mann und elf Autos angerückt, um im Falle eines Falles beim Löschen zu helfen. Auch der Gerätewagen Atemschutz des Kreises aus Haßloch war mit drei Mann vor Ort.