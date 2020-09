In einem Mehrfamilienhaus in der Eisenberger Hauptstraße hat es am Montagmorgen gebrannt. Aus bisher ungeklärten Gründen war im Keller des Gebäudes ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr der Verbandsgemeinde, die um 9.22 Uhr alarmiert wurde, war komplett im Einsatz: neun Fahrzeuge mit 36 Mann. Zusätzlich gab es durch acht Fahrzeuge mit 16 Mann noch Unterstützung aus dem Kreis. „Insgesamt waren zwölf Mann mit Atemschutz im Gebäude, zum Brandherd vorzurücken war dabei sehr schwierig, da man null Sicht im Haus hatte, der Keller überdies verwinkelt und vollgestellt war“, so Andreas Brauer, stellvertretender Wehrleiter der Feuerwehr. Da alle Türen offen standen, habe sich der Qualm im ganzen Haus ausgebreitet. Sechs der neun Hausbewohner erlitten laut Brauer eine leichte Rauchvergiftung, ebenso eine Nachbarin, in deren Haus auch Qualm stieg. Drei Personen wurden vorsorglich ins Krankenhaus nach Kaiserslautern gebracht. Außerdem befanden sich 44 Tiere im Haus, darunter Hunde, Katzen, Vögel, eine Agame, Wüstenspringmäuse, Fische und Schildkröten, von denen aber nicht alle gerettet werden konnten: „22 Papageien sind leider verendet“, so Brauer. Der Einsatz der Feuerwehr sei gegen 14 Uhr beendet gewesen, die Tierrettung hatte etwas länger zu tun.