Noch Stunden nach Abzug der Freiwilligen Feuerwehren hängt massiver Brandgeruch in der Luft: In der Nacht auf Mittwoch hat in Carlsberg ein großes Einfamilienhaus gebrannt. Die Löscharbeiten hielten große Herausforderungen für die Einsatzkräfte bereit. Die Kripo ermittelt.

Wenn gegen Mitternacht ein Notruf eingeht, demzufolge ein Wohnhaus brennt, sind Feuerwehrleute gleich hellwach. Schließlich könnten Personen in Lebensgefahr sein. Auch wenn die