Die Polizei sucht nach dem Brand des Hexenhäuschens in Altleiningen zwei Männer, die als Zeugen wertvolle Hinweise auf mögliche Brandstifter geben könnten: Bei den Beamten ging ein Hinweise auf zwei bislang Unbekannte ein, die sich am Brandtag, dem 19. Juli, im Zeitraum zwischen 17 und 18.30 Uhr unabhängig voneinander in der Nähe der Blockhütte aufgehalten haben sollen. Einer der Männer habe einen Laptop dabei gehabt und sei auf dem Fahrrad unterwegs gewesen. „Beide Personen könnten wichtige Zeugen sein und werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden“, teilten die Beamten gestern mit. Die Kriminalpolizei Neustadt, die die Ermittlungen leitet, ist unter Telefon 06321 854 4610 zu erreichen.

Das Hexenhäuschen im Altleininger Wald ist wohl in den 1940er Jahren errichtet worden. Die vielgenutzte und jüngst ehrenamtlich sanierte Blockhütte war am 19. Juli vermutlich durch Brandstiftung komplett vernichtet worden. Die Altleininger wollen die Hütte wieder aufbauen, erste Spenden sind eingegangen, zudem soll es ein Benefiz-Konzert geben. An jenem Juli-Tag hat es in der Region insgesamt fünf Brände gegeben: Binnen weniger Stunden waren die Wehrleute bei Hertlingshausen sowie am Hexenhäuschen und am Zimmerberg bei Altleiningen, an der Mülldeponie in der Erdekaut bei Hettenleidelheim und am Lampertsteig gefordert. Schnell stand der Verdacht auf Brandstiftung im Raum, die Ermittlungen der Polizei hierzu laufen. Die Stellen lagen nah beieinander – aber doch so weit voneinander entfernt, dass eine wechselseitige Entzündung durch Funkenflug unmöglich ist. Zum Stand der Ermittlungen zu der Brandserie sagte ein Sprecher der Kripo am Freitagmittag: „Leider sind außer dem einen Hinweis auf die beiden Männer beim Hexenhäuschen keine weiteren Hinweise eingegangen.“ Genauere Angaben zum Alter oder zum Aussehen der Männer konnte der Zeuge nicht geben.