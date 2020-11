In Kleinkarlbach hat es am frühen Freitagmorgen bei der Firma Gechem gebrannt. Dabei ist nach Angaben der Kriminalpolizei in Neustadt ein Schaden von rund 50.000 Euro entstanden. Die Kripo schließt eine technische Ursache für das Feuer aus. Sie geht „mindestens“ von einer fahrlässigen Brandstiftung aus.

Mehrere Anwohner teilten der Feuerwehr gegen 5.20 Uhr über Notruf mit, dass hohe Flammen aus dem Dach der Firma schlagen würden. Ein Security-Mitarbeiter vor Ort gab an, dass sich zwischen zwei Gebäuden ein Gang befinde, in dem Holzpaletten brennen würden. Die Brandermittler der Kripo in Neustadt fanden heraus, dass der Brand in einem nach oben offenen Container für Kartonagen ausgebrochen war. Danach griff das Feuer auf Holzpaletten und leeren Kunststoffgebinde über, die daneben gelagert waren. Bei dem Feuer wurde auch eine Produktionsmaschine in Mitleidenschaft gezogen. Die Feuerwehren Grünstadt und Leiningerland waren eigenen Angaben zufolge mit 77 Wehrleuten und 19 Fahrzeugen im Einsatz. Verletzt wurde niemand.