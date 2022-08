Eine Sitzgruppe am Ortseingang von Eisenberg ist in der Nacht zum Sonntag bei einem Brand komplett zerstört worden. Die Feuerwehr löschte den Brand und konnte so eine Ausbreitung der Flammen auf die trockene Wiese verhindern. Da diese Sitzgruppe aus festgepresstem recyceltem Material bestand, sei ein Feuer nicht einfach zu entfachen, hieß es von der Feuerwehr. Sie vermutet, dass ein Brandbeschleuniger im Spiel gewesen sein könnte. Für Brandstiftung spreche auch, das auf der Wiese weitere Brandnester verteilt waren. Die Sitzgruppe am Römerkreisel, die gern von Radtouristen im Eistal benutzt wurde, ist völlig unbrauchbar geworden. Die Polizei in Kirchheimbolanden sucht im Zusammenhang mit dem Brand Zeugen, Telefon 06352 9112700.