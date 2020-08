Warum die Brücke über den Eckbach erneut untersucht werden soll, und warum die Gemeinde wieder Geld in die Hand nehmen soll, um dies zu finanzieren, das warf in der Sitzung des Gemeinderats einige Fragen auf.

Empfohlen hat das zuständige Ingenieurbüro, das derzeit in fast allen Gemeinden der Verbandsgemeinde Leiningerland die Brücken untersucht, dass man die Brücke über den Eckbach mittels Schürfungen untersuchen sollte. Früher oder später, so die Vermutung, müsse die Brücke über den Goldbach erneuert werden. Eine Kostenschätzung dafür könne allerdings nicht vorgelegt werden.

Dass die Brücke am Goldberg über den Eckbach in die Jahre gekommen ist und wohl eine Sanierung nötig wird, das bezweifelt in Bissersheim niemand. Deshalb ließ man bereits vor einigen Jahren den Brückenkörper untersuchen. Damals mittels Probebohrungen. Warum der Brückenkörper jetzt erneut mit sogenannten Schürfungen untersucht werden muss, obwohl ja bereits Ergebnisse der ersten Untersuchung vorliegen, erschloss sich dem Gemeinderat nicht. Vor allem Alt-Bürgermeister Heinrich Krauß kritisierte, dass wieder Kosten vom gleichen Ingenieurbüro verursacht werden, die seitens der Gemeinde zu tragen seien.

Diverse Probleme bekannt

Bekannt ist dem Rat, dass das Gewölbe der Brücke wohl Schäden aufweist, sich Mörtel aus den Fugen zwischen den Steinen löst. Auch die Tatsache, dass das Geländer den heutigen gesetzlichen Anforderungen mit einer Mindesthöhe von 1,2 Metern nicht mehr entspricht, ist dem Rat seit längerem bewusst.

Problematisch an der Brücke ist zudem, dass Weingüter auf der Nordseite des Eckbachs über diese angefahren werden müssen, außerdem viel Verkehr aus den Weinbergen zu den Betrieben im Ort über diese Brücke fließt.

Kritisch wurde gesehen, dass das Ingenieurbüro grundsätzlich bei allen Auftragsvergaben in der Verbandsgemeinde Leiningerland zum Zug kommt, da es stets in der Lage zu sein scheint, deutlich günstigere Angebote im Vergleich zu anderen Fachleuten abzugeben. „Gleichzeitig sagt uns der Ingenieur beim Termin vor Ort, dass er so viel Arbeit habe, dass er kaum nachkomme“, so Krauß, in dessen Amtszeit die erste Untersuchung fiel.

Ingenieurbüro soll für Klärung sorgen

Deshalb beschloss der Gemeinderat, dass ein Vertreter des Ingenieurbüros zu einer Stellungnahme und Erläuterung in eine der nächsten Sitzungen nach Bissersheim kommen soll. Außerdem wurde gefordert, dass eine zweite Meinung zum Zustand der Brücke eingefordert werden sollte.

Empfohlen wurde seitens der Verwaltung für eine eventuelle Sanierung im Jahr 2022 eine Antrag auf Zuschüsse aus dem Investitionsstock des Landes zu stellen.