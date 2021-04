Schade, dass die Brücke in der Hauptstraße nicht reden kann, sie würde sonst bestimmt viele Geschichten davon erzählen, was seit ihrer Erbauung über sie hinweggerollt ist. Jetzt wird sie sicherheitshalber erst einmal halbseitig gesperrt, dann ist die Gemeinde am Zug.

Dass die Brücke über den Eisbach direkt am ehemaligen Eduard-Mann-Gelände, der Ebertsheimer Papierfabrik, in die Jahre gekommen ist, war der Gemeinde Ebertsheim bereits bewusst. Dass die Schäden jedoch so enorm sein könnten, hätte Ortsbürgermeister Bernd Findt (FWG) nicht für möglich gehalten: Das Bauwerk musste am Freitag gesperrt werden, da eine Üntersuchung Übles zutagetreten ließ.

„Die Überprüfung der Brücken wird derzeit in der Verbandsgemeinde Leiningerland flächendeckend vorgenommen“, berichtet Findt, der zugleich auch Beigeordneter der VG ist. Wie in anderen Gemeinde, habe das Ingenieurbüro Kreidemacher die Prüfung der Brücken in Rodenbach und Ebertsheim vorgenommen. Immerhin zwölf Überquerungen gibt es an den Gewässern der beiden Gemeindeteile.

Bröselnder Beton und rostiger Stahl

Die Brücke in Hauptstraße, die nun aus dem Verkehr gezogen wurde, stammt laut Findt aus dem Jahr 1939. Damals sei der Eisbach begradigt worden: Von Eisenberg kommend wurde das Bachbett in Höhe der Wassergasse von seinem ursprünglichen Verlauf aus gesehen ein Stück weitnach Norden verlegt. Über die frisch errichtete Brücke sei zunächst viele Jahre lang der Schwerverkehr zur Papierfabrik gerollt. Auch viele schwere landwirtschaftliche Fahrzeuge hätten das Bauwerk über dem Bach in der Vergangenheit genutzt. Damit ist jetzt aber erstmal Schluss.

„Unsere Mitarbeiter haben gestern die Hauptstraße halbseitig gesperrt, um weitere Schäden zu vermeiden“, berichtet Findt. Dafür habe die Gemeinde Absperrbarken angeschafft. „Das war für uns unterm Strich günstiger, als solche Ausrüstung leihen zu müssen.“ Die Feststellungen des Ingenieurbüros machten den Schritt nötig: Die Untersuchung hat ergeben, dass die Schäden die Standsicherheit der Brücke beeinträchtigen.

„Eine Nutzungseinschränkung ist umgehend vorzunehmen“, heißt es in dem Prüfbericht, weshalb die Gemeinde handeln musste. Zudem wird empfohlen, die Schäden so schnell wie möglich zu beseitige,n da das Bauwerk sonst dauerhaft in Mitleidenschaft gezogen werden könnte.

Reperatur soll so schnell wie möglich beginnen

Auf der Seite der Brüstung mit den Blumenkübeln sei das Gewölbe darunter stark geschädigt, und zwar auf einer Breite von 1,50 Meter. Daran schließe eine Betonplatte mit mehreren Längsträgern an, die ebenfalls stark geschädigt seien. Insgesamt dürfte dies in einer Breite von etwa 2,50 Metern ab der Außenkante der Brücke der Fall sein, schlussfolgern die Ingenieure nach ihrer Untersuchung. Ein Problem sei auch, dass der untere Beton nicht mehr vorhanden ist, die Stahlteile also freiliegen und extrem verrostet sind, was zu einer Schwächung des Querschnitts der stählernen Brückenteile führe.

„Die Gemeinde möchte die Instandsetzungsarbeiten so schnell wie möglich einleiten. Über die Verbandsgemeindeverwaltung werden wird ein Ingenieurbüro damit beauftragen, die Arbeiten auszuschreiben“, informiert Findt. Glücklicherweise können Fahrzeuge bis zur Größe von Sprintern, also typische Lieferwagen, die Brücke weiter passieren, „da wir nur halbseitig sperren müssen“, sagt der Ortsbürgermeister.

Neben der Betonbrücke in Ebertsheim weist eine kleinere Holzbrücke über den Rodenbach schwere Schäden auf und wurde deshalb komplett gesperrt.