Die marode Brücke am Bergweg in Bockenheim soll erneuert werden. An den Kosten von rund 100.000 Euro sollen sich neben der Ortsgemeinde auch Landwirte und Winzer beteiligen. Wurde der Übergang durch zu viel Schwerlastverkehr kaputtgemacht?

Über Jahre hinweg ist eine Fläche des Schlossguts Janson mit Erde aufgefüllt worden. Dafür passierten Lastwagen die Brücke, die nun neu gemacht werden muss. Eine nicht ganz