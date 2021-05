Was die Sanierung der Brücke über den Eisbach in der Hauptstraße kosten wird, ist bislang unklar. Es könnten aber mehr als 250.000 Euro fällig werden. Dafür deutet sich beim Streit um die Parkplätze am Renaturierungsgebiet Sparpotenzial an.

Wegen erheblicher Schäden ist die Brücke in der Ebertsheimer Hauptstraße derzeit halbseitig gesperrt und Fahrzeuge, die mehr als 3,5 Tonnen wiegen, dürfen sie gar nicht nutzen. Die Beschilderung der Absperrung müsse allerdings noch verbessert werden, da zunächst falsche Schilder geliefert worden seien, informierte Ortsbürgermeister Bernd Findt (FL) auf der jüngsten Ratssitzung. Aktuell ist das Verbot für Ortsfremde daher schwer ersichtlich.

Die Planung der Sanierung freihändig an das Ingenieurbüro zu vergeben, das die Untersuchung der Brücke vorgenommen und ihre Sperrung angemahnt hatte, sei angesichts der zu erwartenden Kosten nicht möglich, so Findt weiter. Das Projekt müsse wegen des hohen Betrags ausgeschrieben werden. Der Zustand der Brücke wurde mit der Note 3,9 bewertet, was laut Findt erheblichen Handlungsbedarf signalisiert. Die Fachleute entdeckten bei der Untersuchung bröselnden Beton und rostigen Stahl.

Vielleicht auch kompletter Ausbau nötig

„Uns ist derzeit unklar, ob wir nur halbseitig ausbauen müssen, oder ob wir die Brücke komplett erneuern müssen“, sagte Findt. Die Sandstein-Einfassungen seien nur äußere Dekoration, die 1939 gebaute Brücke bereits mit einer Stahl- und Betonkonstruktion errichtet worden, die aber im Lauf der Jahre vor allem durch Schwerlastverkehr zur Papierfabrik und durch immer schwerer werdende landwirtschaftliche Maschinen in Mitleidenschaft gezogen wurde.

2020 werden für die Planung zunächst 15.000 Euro im Nachtragshaushalt bereitgestellt, für die Sanierung will die Gemeinde in jedem Fall Geld aus dem Investitions-Stock des Landes beantragen. „Mit einem Baubeginn ist vor 2021 nicht zu rechnen“, so Findt. Sicher sei allerdings, dass die bisherigen Geländer der Brücke nicht ausreichen werden, da es mittlerweile neue Gesetze gibt, die eine mindestens 1,20 Meter hohe Abtrennung zum Straßenraum hin fordern.

Keine Parkplätze am Renaturierungsgebiet

Die Idee für einen Parkplatz im Baugebiet Apfelgärten wurde vom Gemeinderat erwartungsgemäß verworfen. Der Umweltausschuss hatte empfohlen, die Plätze anzulegen, da durch Besucher des Renaturierungsgebiets und des dortigen Wasserspielplatzes Probleme entstanden waren. Die Gäste hatte ihre Autos vor allem am Ende der Wassergasse abgestellt. Das rief einen Anlieger auf den Plan, der Dutzende Anzeigen beim Ordnungsamt der VG erstattete.

Die Anwohner in den Apfelgärten und Bürger aus dem ganzen Ort hatten sich nach der Ausschusssitzung jedoch gegen den Parkplatzbau ausgesprochen und eine entsprechende Unterschriftenliste eingereicht. Sie befürchteten, dass sich der Verkehr durch die Stellplätze verstärken und dadurch vor allem für Kinder eine Gefahr entstehen könnte. Daher sprachen sie sich für das Verteilen der Fahrzeuge auf vorhandene Parkflächen im Ort aus.

Parkkonzept mit Schildern soll geplant werden

Außerdem wünschten sie sich von der Gemeinde eine bessere Beschilderung – beispielsweise der Parkmöglichkeiten am Bahnhof, die nur rund 600 Meter vom Renaturierungsgebiet entfernt sind. Da Besucher auch in Straßen parken können, in denen dies zulässig ist, wurde das von den Bürgern als ausreichend empfunden. „Wir folgen diesem Vorstoß gern. Er hat gezeigt, dass schnelles Handeln nicht immer optimale Lösungen bringt“, sagte der Ortschef, der noch einmal betonte, dass die Gemeinde durch die Anzeigenflut in Zugzwang gesetzt wurde.

Der Umweltausschuss soll sich möglichst bald erneut treffen und ein Konzept für die Beschilderung und eine bessere Parksituation erarbeiten.

Stellungnahme