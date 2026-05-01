Die Stadtmauer sollte einst vor Feinden schützen, nun werden ihre Reste zur Gefahr für Kinder und Passanten: Warum eine Grünstadter Gasse ab Montag wochenlang gesperrt ist.

Mit ihrer bescheidenen Höhe von zwei bis drei Metern bot Grünstadts einstige Stadtmauer den Bürgern nur wenig Schutz, und viel ist von ihr auch nicht übrig. Am Spielplatz im Westlichen Graben allerdings hat sich ein immerhin rund 40 Meter langer Abschnitt bis heute erhalten. Doch er ist in schlechtem Zustand. Nach Verwaltungsangaben sind bereits im Mai 2025 größere Putzflächen abgebröckelt. Und damit wurde der Verfall umso deutlicher sichtbar.

Gleich neben der Mauer: Kinderspielplatz am Westlichen Graben. Foto: Christoph Hämmelmann

Der Befund: Das Bollwerk hat sich in Teilen geneigt und ist von Rissen durchzogen, Kalksteinplatten am oberen Mauerrand sind locker, Steine sind bei früheren Reparaturen nur lose in die Wand geschoben worden. Fachleuten zufolge muss daher dringend gehandelt werden: um die historische Substanz der Mauer zu erhalten und um Gefahren für spielende Kinder sowie Passanten zu bannen. Also rückt nun die Bad Dürkheimer Firma Schlösser Natursteine zur Sanierung an.

Abtragen und neu aufbauen

Sie soll unter anderen den oberen Mauerabschluss abtragen und dann wieder neu aufbauen. Dafür hat sie vorab knapp 60.000 Euro gefordert. Etwas billiger soll die Rechnung am Ende noch werden, weil die Stadt kostenlos Baumaterial bekommt. Ein Weingut aus Asselheim hat Ersatz-Kalksandsteine gespendet. Für die Arbeiten wird der Westliche Graben zwischen den Hausnummern 10 und 45 von Montag an bis Ende Juni komplett gesperrt.

Soll abgetragen und neu aufgebaut werden: oberer Rand der Stadtmauer. Foto: Christoph Hämmelmann

Laut Stadtverwaltung bleibt aber garantiert, dass Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienste den betroffenen Bereich im Notfall trotzdem erreichen.