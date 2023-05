Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Wer in jungen Künstlerjahren als Stipendiat der Landesstiftung Villa Musica auf Schloss Engers geladen ist, hat schon ein paar Sprossen auf der Karriereleiter erklommen. Fünf solcher Talente aus dem internationalen Streichernachwuchs präsentierten sich – mit ihrem Dozenten, dem hoch dotierten tschechischen Geiger Jan Mrácek – am Freitagabend bei der „Sternstunden“-Reihe des Grünstadter Kulturvereins in der Friedenskirche.

Das Programm lieferte erfrischend unterschiedliche Facetten kammermusikalischer Streicherkultur. Ludwig van Beethovens op. 8 etwa, mit dem sich Severin van Schmid (Violine) Caroline