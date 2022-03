Singer-Songwriter, Boogie-Woogie- und Jazzpianist, aber auch in der Klassik unterwegs – der Wahl-Mannheimer Luca Sestak lässt sich nicht leicht auf einen Stil festlegen. Am 9. April kann sich auch das Publikum bei der 4. Grünstadter Sternstunde des Jahres von dieser Vielseitigkeit überzeugen.

Gemeinsam mit seinem Trio möchte der 27-Jährige in Grünstadt eine Mischung aus Titeln seines aktuellen Debüt-Albums „Right or Wrong“, das im Mai 2020 bei Sony-Music erschienen ist und mehr in Richtung Pop/Jazz tendiert, und alten Stücken aus den Bereichen Instrumental, Blues, Boogie-Woogie und Jazz vorstellen – das meiste davon selbst geschrieben und gesungen. Man dürfe sich „wahrscheinlich aber auch auf einige ganz neue Stücke freuen, die bisher nicht veröffentlicht wurden“, erklärt der Musiker, der sein exaktes Set im Vorfeld aber noch nicht verraten will, im Gespräch mit der RHEINPFALZ. „Vielleicht sogar ein bisschen Klassik in neuem Gewand“ könne aber durchaus auch dabei sein. Dass dabei aber ganz klar das Klavier im Mittelpunkt des ganzen Geschehens steht, versteht sich bei dem Absolventen der Mannheimer Pop-Akademie, der auch eine klassische Ausbildung vorweisen kann, eigentlich von selbst. Schließlich brachte ihm sein auf der Videoplattform Youtube veröffentlichtes „Boogie Woogie-Piano“ bis heute über 20 Millionen Aufrufe ein.

Wippende Füße garantiert

Youtube spielte für den Musiker, der erst im vergangenen Oktober als musikalischer Gast ganz offiziell Bundespräsident Frank Walter Steinmeier auf seinem Staatsbesuch in Irland begleiten durfte, auch noch in anderer Hinsicht eine große Rolle: Schließlich waren es dort veröffentlichte Videos, die den gebürtigen Celler in Kindertagen überhaupt erst zu Piano-Jazz, -Boogie-Woogie und -Blues gebracht haben. 2006 – da war er gerade elf – teilte er seine ersten Beiträge. Dass sich daran schon bald auch bemerkenswert Erfolge in der analogen Welt anschlossen, kann kaum verwundern. Beim Kulturverein Grünstadt ist man deshalb mächtig stolz, dass Sestak „auf seinem Weg nach oben in Grünstadt Station macht“.

Als Mitmusiker bringt der Pianist und Sänger den Schlagzeuger Nicholas Stampf und den Bassisten Alex Broschek mit nach Grünstadt – beide ebenfalls aus Mannheim und zur gleichen Generation gehörend wie ihr Frontmann – und verspricht eine Musik, „wie man sie noch nicht erlebt hat“ und bei der früher oder später auch der allerletzte Fuß ums Mitwippen nicht herumkommt.

Termin

Das Luca-Sestak-Trio kommt am Samstag, 9. April, um 20 Uhr ins Weinstraßencenter nach Grünstadt. Karten (22,10/21/12,20 Euro) in Grünstadt bei Optik Neumann, Bilder und Rahmen Haass und der Tourist-info im Alten Rathaus, außerdem unter Ticket-Service 0631 37016618, info@kulturverein-gruenstadt.de, www.reservix.de und www.adticket.de.