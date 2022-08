Spektakuläre Bilder unweit des Eisenberger Storchenturms: Da, wo bislang der ehemalige Tanzsaal des Gasthauses „Zum Engel“ stand, werden gerade in einer Baugrube Löcher für Fundamente gebohrt. Dort entstehen gerade zwei Wohnhäuser mit insgesamt zwölf Wohnungen. 2023 sollen sie als Eigentumswohnungen vermarktet werden. Bei den Bauarbeiten kommt gerade – wohl bis Mittwochabend – ein mächtiger Bohrbagger zum Einsatz. Dieser konnte nur etappenweise und mit Hilfe einer Polizei-Eskorte bis nach Eisenberg gebracht werden. Deshalb gab es nachts auch Verkehrsbeeinträchtigungen. Das Bohrverfahren ist recht außergewöhnlich, wie Izja Spahiu von Isp Massivbau aus Winnweiler, berichtet. Anstelle von Streifenfundamenten werden 300 Bohrungen vorgenommen. Sobald der Bohrer das Bohrloch verlässt, wird Beton eingefüllt. Die Gebäude gründen dann auf sechs Meter tiefen Betonsäulen (auf die die Bodenplatte für das Kellergeschoß gegossen wird). Die Tiefenthaler Straße (Hausnummer drei bis neun) wird am Mittwoch ob des Schwertransports zwischen 19 und 23 Uhr vollständig gesperrt. Das meldet die Verwaltung. Die Parkplätze zwischen der Hausnummer drei und neun sind in dieser Zeit von Fahrzeugen freizuhalten, so die Verwaltung weiter.