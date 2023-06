Eine Frau aus Bockenheim ist in Worms Opfer eines Taschendiebstahls geworden. Sie war nach Polizeiangaben am Montag ab etwa 16.30 Uhr ungefähr eine halbe Stunde lang in einem Laden. An der Kasse bemerkte sie, dass jemand den Reißverschluss ihres auf dem Rücken getragenen Rucksacks geöffnet und daraus ihren Geldbeutel gestohlen hatte. Neben ihrem Bargeld fehlen der Pfälzerin nun auch Bankkarten und Ausweispapiere. Diese Dokumente hat die Wormser Kriminalpolizei nun zur Fahndung ausgeschrieben. Ein Tipp der Ermittler: Damit Taschendiebe einem nicht alles auf einmal stehlen können, sollte man Bargeld, Karten und Dokumente in verschiedenen verschlossenen Innentaschen verteilt in der Kleidung verstauen.