Am Wochenende ist es endlich wieder soweit: Die Ortsgemeinde Bockenheim veranstaltet zum 80. Mal das Winzerfest. Mit einem viertägigen Programm wird für Jung und Alt etwas geboten. Doch auf eines müssen die Besucher in diesem Jahr verzichten: den traditionellen Festumzug am Sonntagnachmittag.

Statt eines Festumzugs gibt es diesmal viel Livemusik und ein Feuerwerk zum krönenden Abschluss des Fests. Auch dieses Jahr wird es am dritten Wochenende im Oktober sicher viele Touristen nach