Mehr als 50 Bockenheimer Bürger wollten an Pfingsten in die französische Partnergemeinde Grandvilliers nördlich von Paris fahren. Daraus wird wegen der Corona-Pandemie nichts. Die Freundschaft besteht seit 1983. Der Bockenheimer Präsident ist seit vielen Jahren Wieland Benß, der die Begegnungen in Bockenheim mit seiner Ehefrau Heike organisiert. Mit ihr sprach Gaby Sprengel.

Die Bockenheimer haben schweren Herzens die Fahrt nach Grandvilliers abgesagt – allerdings recht kurzfristig. Wie kam’s?

Schon im März haben wir mit unseren französischen Freunden telefoniert und darüber spekuliert, ob ein Treffen überhaupt möglich ist. Irgendwie ahnten wir, dass es nicht klappt, aber gehofft haben wir bis zuletzt, dass ein Besuch doch stattfinden kann. Anfang Mai war uns dann klar: Es geht nicht. Alle sind natürlich sehr traurig darüber. Wir haben uns dann abgesprochen, dass der Besuch ausfällt, da es schwierig ist, einen Ersatztermin zu finden. Immerhin betrifft das 50 Familien, je 25 deutsche und 25 französische Familien, mit dem jeweils dazugehörigen Nachwuchs. Alle unter einen Hut zu bringen, ist fast unmöglich. Das Wochenende an Pfingsten stand ja bei allen schon fest im Kalender.

Wie geht es den Freunden aus dem Partnerort ?

Wir haben die Informationen, dass es all unseren Gastfamilien gut geht, keiner war direkt von Corona betroffen. In der Region war es ähnlich wie hier, was beispielsweise die Todesfälle in Altersheimen betraf. Wir stehen in regelmäßigen Abständen in Kontakt mit unseren Freunden in Grandvilliers. Die Kontakt- und Ausgangssperren in Frankreich waren viel strenger als bei uns. So durften sie teilweise nur eine Stunde am Tag raus und auch nur maximal 900 Meter vom Wohnhaus entfernt. Lediglich das Einkaufen war erlaubt, es gab strenge Kontrollen.

Auf was hätten sich die Bockenheimer Familien an Pfingsten freuen können?

Was wir unternommen hätten, wissen wir nicht, denn das Programm, das bereits feststand, ist immer eine Überraschung. So läuft es auch bei uns in Bockenheim. Es wird lediglich gesagt, welche Kleidung oder Schuhe für die unterschiedlichen Unternehmungen erforderlich sind.

Gibt es schon einen Ersatztermin für den Austausch?

Unseren Besuch werden wir auf Pfingsten 2021 verschieben. Da Bockenheim in diesem Jahr 1250 Jahre feiert, waren auch Gäste aus Frankreich eingeladen. Die große Veranstaltung im August rund um den Bockenheimer See wurde bereits abgesagt. Inwieweit dafür eine Ersatzveranstaltung stattfindet, ist noch offen.

Aber die französischen Bekannten müssen doch nicht ganz auf die Bockenheimer verzichten ...

Ja, jede Familie von uns hat ein Foto von sich gemacht, mit Wünschen oder Grüßen für die französischen Familien. Diese werden wir zu einem großen Poster zusammenfügen und nach Frankreich senden. Außerdem möchten wir ein kleines Video für unsere Freunde in Grandvilliers drehen. Und noch was: Vor einigen Jahren schenkten uns die Franzosen drei Apfelbäumchen, die wir unter anderem nahe des Bockenheimer Sees einpflanzten. Im vergangenen Herbst haben wir uns getroffen, um die Äpfel zu ernten. Ich habe daraus Apfelgelee gekocht. An Pfingsten wollten wir jeder französischen Familie ein Glas Gelee mitbringen. Da aber alles frisch sein sollte, essen wir es jetzt selbst und starten im Herbst erneut mit der Ernte.