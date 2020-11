Plötzliche Wendemanöver, Flucht vor der Polizei mit bis zu 120 Stundenkilometern innerorts, dann als Geisterfahrer auf der A6 unterwegs: Dass ein BMW-Z3-Fahrer in der Nacht auf Freitag durch seine riskanten Fahrmanöver wohl keine anderen Verkehrsteilnehmer gefährdet hat, liege vor allem daran, dass um 23 Uhr nur „minimaler Fahrzeugverkehr“ auf den Straßen in und bei Grünstadt unterwegs war, berichtet die Polizei.

Deren Angaben zufolge begann das provokative Fahrverhalten des Z3-Fahrers ohne erkennbaren Grund: Als eine Polizeistreife hinter dem BMW in die Kirchheimer Straße einbog, habe der Fahrer seinen Wagen plötzlich beschleunigt. Er driftete in den Einfahrtsbereich des Leininger Centers, drehte sich dort um 180 Grad und stand der Streife, die die Verfolgung direkt aufgenommen hatte, dann Front an Front gegenüber.

Polizei bricht Verfolgung ab

Als die Beamten aussteigen und den Fahrer kontrollieren wollten, gab der Fahrer den Polizeiangaben zufolge wieder Gas und flüchtete mit teils über 120 Stundenkilometern innerorts Richtung Kirchheim. An einem Fahrbahnteiler fuhr er auf der Gegenspur vorbei. Im Einmündungsbereich Kirchheim wendete der Fahrer erneut durch Driften um 180 Grad, beschleunigte und fuhr zurück Richtung Grünstadt. Am Autobahnkreisel fuhr er als Falschfahrer auf die A6 auf, sodass er auf der Fahrbahn Richtung Kaiserslautern in Richtung Mannheim fuhr.

Die Polizei brach die Verfolgung hier eigenen Angaben zufolge ab, um Unbeteiligte nicht zu gefährden. Kurze Zeit später sei der Z3-Fahrer wieder zurückgekehrt – er habe wohl auf der Autobahn gewendet. Eine Streife sah das Fahrzeug kurz, als es von der A6 kommend in den Autobahnkreisel Grünstadt einfuhr. Danach verlor die Polizei den Wagen aus den Augen.

Auto verlassen bei einer Werkstatt gefunden

Bei der darauffolgenden Fahndung fand die Polizei das Auto nahe einer Autowerkstatt. Die Kennzeichen, die zuvor noch am Auto angebracht gewesen seien, waren abmontiert. Die Ermittlungen haben laut Polizei Hinweise auf den Fahrer ergeben. Zudem hätten die Beamten den Fahrer bei der Verfolgung „zweifelsfrei erkennen“ können, als ihnen der Wagen nach den Wendemanövern zweimal gegenüberstand.

Die Ermittlungen dauern an. Gegen den namentlich bislang unbekannten Fahrer wird ein Strafverfahren eingeleitet. Die Polizeiinspektion Grünstadt bittet mögliche Zeugen – insbesondere Verkehrsteilnehmer, die doch gefährdet worden sind – sich mit der Inspektion Grünstadt in Verbindung zu setzen.