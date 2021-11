Ein auf dem Dach liegender BMW hat am frühen Freitagmorgen im Nordring die Straße versperrt. Wie die Polizei mitteilt, kam die 24-jährige Fahrerin des Wagens wegen einer kurzen Unachtsamkeit am Steuer nach links ab und stieß gegen einen geparkten Fiesta. Durch den Zusammenstoß wurde der BMW in die Luft gehoben und prallte anschließend gegen zwei weitere geparkte Autos. Die vier Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf über 40.000 Euro. Die BMW-Fahrerin sei mit wenigen Prellungen davongekommen. Gegen 8.30 Uhr – zweieinhalb Stunden nach dem Unfall – wurde der Nordring wieder freigegeben.