Fünf Blutspende-Termine stemmt der DRK-Ortsverein Eisenberg jährlich, zusammen mit dem Blutspendedienst. Jetzt sucht er neue Helfer.

Frau Becker, Sie suchen für den Eisenberger DRK-Ortsverein Blutspende-Helfer. Wofür genau?

Für unterschiedliche Stationen, zum Beispiel für den Auf- und Abbau, für den Empfang und die Anmeldung. Wer am Empfang sitzt, prüft, ob der potenzielle Spender einen Termin hat oder ob wir ihn so einreihen können. Die Person an der Anmeldung kümmert sich um den Datenabgleich, das passiert am PC. Wir brauchen auch Helfer im Bereich der Verpflegung, also Menschen, die beim Einkauf und Zubereiten helfen, die Kaffee nachschenken und mit den Leuten ins Gespräch kommen. Das zeichnet uns ja aus, dass wir nah an den Menschen sind.

Aber die Blutspende selbst übernehmen ausgebildete Menschen, oder?

(lacht) Ja, das liegt ja beim DRK-Blutspendedienst West. Wir unterstützen ihn als Ortsverein. Aber es gibt auch einen Bereich, für den wir Helfer suchen, der einen Erste-Hilfe-Kurs voraussetzt, und zwar im Bereich der Blutspende selbst. Diese Helfer arbeiten unter Anleitung und kleben zum Beispiel Pflaster, lenken die Menschen während der Spende ein wenig ab oder entfernen das Stau-Band. Das ist im überschaubaren Rahmen, geht aber schon eher in den medizinischen Bereich.

Wer bei Ihnen Blut spendet, macht das unentgeltlich. Andere Anbieter zahlen die Spender aus. Bekommen Sie noch genügend Blut zusammen?

Es gibt prinzipiell Spitzen und Täler. Im Sommer ist wegen der Ferien und der Hitze weniger los, im Winter während der Erkältungswelle genauso. Gleichzeitig beobachten wir auch darüber hinaus einen Rücklauf von Spendenden. Der liegt bei unseren Terminen bei zehn Prozent. Aber der DRK-Blutspendedienst West plant die Termine versorgungsorientiert. Jetzt gerade geht es schon um die Termine fürs nächste Jahr.

Wie viele Spender kommen denn nach Eisenberg pro Termin?

2025 waren es durchschnittlich 59, die Jahre davor waren es 64. Kapazität wäre für 80 Spender. Aber aus dem Gespräch mit anderen Ortsvereinen weiß ich, dass es im ländlichen Bereich etwas weniger ist als in Städten – je nach Gebiet. In Rockenhausen zum Beispiel sind es pro Termin um die 160 Spenden, das hat sich etabliert. In Eisenberg kommt auch regelmäßig die Transfusionszentrale aus Mainz, die ihre Spender bezahlt.

Und warum sollen die Leute dann zum DRK kommen? Müssen Sie Anreize schaffen?

Das DRK deckt in Deutschland über 80 Prozent der benötigten Blutkonserven ab, wir haben einen gesetzlichen Auftrag, wir müssen Blutspenden sammeln, anders als andere Anbieter. Aber wir bekommen auch oft zu hören, dass es bei uns gutes Essen gibt und man die Helfer irgendwann kennt, man mit denen auch ins Gespräch kommt. Bei uns ist es richtig nett, wir denken uns immer mal etwas Neues aus und stecken Herzblut rein. Manchmal gibt es auch kleine Präsente für die Spender. Es ist einfach weniger anonym.

Termin

Die Informationsveranstaltung für Blutspende-Helfer findet am Dienstag, 26. Mai, um 16.30 Uhr im Haus des DRK-Ortsvereins in Eisenberg statt. Die nächste Blutspende ist am Dienstag, 4. August, zwischen 16 und 19.30 Uhr.