Der SV Obersülzen verpasst nach schwacher Vorstellung wichtige Punkte beim Tabellenschlusslicht BSC Oppau. Jetzt wird die Luft im Keller wieder dünner.

Fußball-Bezirksligist SV Obersülzen steckt in der Krise. Die Mannschaft von Spielertrainer Göran Garlipp unterlag am Sonntag auswärts dem Tabellenschlusslicht BSC Oppau mit 0:3. In der Tabelle bleiben die Obersülzer damit auf dem viertletzten Rang. Derzeit müsste der SVO in die Relegation. Der Vorsprung auf den Drittletzten FC Lustadt, der den ersten direkten Abstiegsrang belegt, beträgt für die Obersülzer nur noch zwei Zähler. Es war bereits die dritte Niederlage für die Gelb-Schwarzen nach der Winterpause.

SVO-Co-Trainer Sascha Gerber zeigte sich nach dem blutleeren Auftritt seiner Mannschaft beim Ligaschlusslicht doch angefressen. „Wir müssen uns nach dieser Leistung doch einmal hinterfragen, ob wir wirklich bezirksligatauglich sind. Es reicht halt nicht, nur mal eine gute Phase kurz vor der Winterpause zu haben und eine ordentliche Restrundenvorbereitung zu absolvieren“, wetterte der Coach und sagte: „Wenn man nur 80 Prozent seines Leistungsvermögen abruft, wenn es ernst wird, ist das ein Unding. Wir haben nicht gegen den Tabellenzweiten TSG Jockgrim gespielt, sondern gegen den Tabellenletzten. Der BSC Oppau ist nicht gut gewesen, aber wir sind halt noch schlechter gewesen“, sagte Gerber.

In Oppau hatten die Obersülzer allerdings die erste Großchance der Partie. Jan Gaschott, der diesmal auf seiner eigentlichen Position im Sturmzentrum spielte, hatte mit seinem Schuss Pech, dass der Ball an das Lattenkreuz knallte (8.). Die Oppauer machten aber das Spiel. Der Obersülzer Keeper Joshua Mayer musste in der Anfangsphase zweimal retten. Doch nach einer Flanke ließ der sonst gute Schlussmann den Ball fallen, und der Oppauer Dominique Golab spitzelte das Leder gedankenschnell zur 1:0-Führung in das Gehäuse des SVO (18.).

In der Folge taten sich die Obersülzer im Spielaufbau schwer, erspielten sich kaum gute Tormöglichkeiten. Kapitän Florian Limpert spielte zwar von Anfang an mit. Doch nach einem Tritt in die Wade musste der Spielmacher später erneut verletzt ausgewechselt werden (66.). Vor der Pause schien der SV Obersülzen die Partie in den Griff zu bekommen. Doch nach dem Seitenwechsel stockte das Spiel des Ligaviertletzten wieder.

Letztlich machte der BSC in der Schlussphase alles klar. Zum Oppauer Matchwinner avancierte Leon Böhl, der zunächst das 2:0 (75.) und dann das 3:0 (83.) erzielte. Auch die taktische Umstellung auf drei Stürmer und zwei Außenangreifer fruchtete nicht mehr. Die Oppauer gewannen die Partie mit 3:0. „Wir müssen wirklich aufpassen und uns jetzt zusammenreißen, diesmal war das eine Leistung, die für den Verein von allen Spielern eigentlich nicht würdig war“, sagte Gerber.

Bereits am Freitag (19.30 Uhr) hat die Mannschaft, die Chance, es besser zu machen. Dann gastieren die Obersülzer beim FV Dudenhofen II.