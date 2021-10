Ohne Sinn und Verstand haben Unbekannte das Blumenbeet an der Bushaltestelle am Steinborner Ostring verwüstet. Ein Großteil der Pflanzen wurde herausgerissen und in nächster Nähe verstreut. Nicht nachvollziehbar ist wie bei anderen sinnlosen Zerstörungen die Motivation für die Zerstörungswut des oder der Täter. Wütend und enttäuscht informierte am Donnerstag Dieter Behm von den Steinborner Hobbygärtnern die RHEINPFALZ über diesen Vandalismus. Er werde auf jeden Fall Anzeige bei der Polizei erstatten, kündigte Behm an. Seit Jahren pflegen die Hobbygärtner das Beet am südlichen Ortseingang und auch in diesem Jahr setzte die Ü70-Truppe rund 300 Pflanzen. Gelungen war dieses Mal wieder der mit weißen Begonien gestaltete Schriftzug „Steinborn“, der den ganzen Sommer über die Einheimischen und Besucher begrüßte.