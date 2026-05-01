Grünstadt RHEINPFALZ Plus Artikel Blitzer bei Tempo 30 in Grünstadt: So viele Autofahrer waren zu schnell

Die Grünstadter Polizei hat einige Verkehrssünder geblitzt.
Die Grünstadter Polizei hat einige Verkehrssünder geblitzt.

26 Verstöße hat die Polizei bei einer Geschwindigkeitskontrolle am Mittwochvormittag in Grünstadt festgestellt. Kontrollstelle war der Abschnitt des Westrings zwischen Hans-Zulliger-Schule und Krankenhaus in Richtung Süden. Dort gilt Tempo 30. Der höchste gemessene Wert lag bei 53 km/h. Die Polizei weist in dem Zusammenhang darauf hin, dass überhöhte Geschwindigkeit zu den häufigsten Unfallursachen gehört, weshalb die Überwachung für mehr Sicherheit sorgen soll.

Mehr zum Thema
Grünstadt Blaulicht: Grünstadt Leiningerland Alle Themen
x