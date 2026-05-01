26 Verstöße hat die Polizei bei einer Geschwindigkeitskontrolle am Mittwochvormittag in Grünstadt festgestellt. Kontrollstelle war der Abschnitt des Westrings zwischen Hans-Zulliger-Schule und Krankenhaus in Richtung Süden. Dort gilt Tempo 30. Der höchste gemessene Wert lag bei 53 km/h. Die Polizei weist in dem Zusammenhang darauf hin, dass überhöhte Geschwindigkeit zu den häufigsten Unfallursachen gehört, weshalb die Überwachung für mehr Sicherheit sorgen soll.