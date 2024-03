Vier zerstochene Reifen und eine zerkratzte Scheibe auf der Fahrerseite sind das Ergebnis, nachdem Randalierer in der Grünstadter Schillerstraße am Dienstag gewütet haben. Laut Polizei hatte der Besitzer sein Auto der Marke Opel Astra dort vor einem Haus abgestellt. Als er gegen 14.30 Uhr zu seinem Auto zurückkehrte, bemerkte er den Schaden. Hinweise zu Tat und Tätern nimmt die Polizeiinspektion Grünstadt unter 06359 93120 oder per E-Mail pigruenstadt@polizei.rlp.de entgegen.