Die Antwort auf die Frage, ob überschüssige Kraft oder grenzenlose Dummheit manchen Zeitgenossen zu sinnloser Zerstörungswut treibt, ist nebensächlich. Tatsache ist, dass der Vandalismus in Eisenberg sichtbar zunimmt.Jüngstes Beispiel: Der einzige Baum, der bei der Neugestaltung des Marktplatzes gegenüber der Bäckerei Brand gerettet wurde, war offensichtlich jemandem ein Dorn im Auge. Am Montag stellte ein städtischer Mitarbeiter massive Schäden an der Baumrinde fest, die laut Stadtbürgermeister Peter Funck (FWG) von einer Axt stammen könnten. An einem weiteren vor Jahren gepflanzten Baum neben dem Briefkasten auf dem Marktplatz sind an zwei Stellen am Stamm ebenfalls kräftige Schlagspuren zu sehen. Vielleicht sollten nach der vor kurzem umgestoßenen Eisengießer-Statue als nächstes Bäume im Stadtzentrum fallen. Dass in der Eisbachaue täglich von „Besuchern“, denen die Bedeutung von Abfallkörben fremd zu sein scheint, Hinterlassenschaften aller Art entfernt werden müssen, fällt fast schon unter das Gewohnheitsrecht. Und auch der Zaun des Spielfeldes in der Martin-Luther-Straße sei vor einiger Zeit mutwillig aufgeschnitten worden, berichtet Funck. Die dann aufgestellten Bauzäune, die mit einer stabilen Sicherung versehen waren, seien mit Gewalt auseinander gebogen worden. Falls weitere Zerstörungen am Spielfeld festgestellt werden, werde der Stadtvorstand wegen nicht mehr vertretbarer Kosten den Abbau der Spielmöglichkeit anordnen, kündigte Funck an.