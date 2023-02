Eine Blechschaden-Kettenreaktion hat ein Autofahrer am Montagabend in Obrigheim ausgelöst. Die Polizei berichtet: Der 71-Jährige stieß mit der vorderen rechten Ecke seines Wagens gegen ein Fahrzeug, das korrekt am rechten Fahrbahnrand der Hauptstraße abgestellt war. Der Aufprall war so stark, dass das parkende Auto auf ein drittes und dieses dann auf ein viertes geschoben wurde. Das Fahrzeug des 71-Jährigen und das erste in der Kollisionsreihe waren hinterher so sehr demoliert, dass sie abgeschleppt werden mussten. Den Sachschaden verortet die Polizei „im niedrigen fünfstelligen Bereich“. |rhp