Die Eisenberger Blaskapelle (Leitung: Klaus Steinhauer) und die Kolpingkapelle Zell (Leitung: Jochen Paulokat) werden in zwei gemeinsamen Konzerten zu sehen und zu hören sein, nämlich am 22. April im Gemeindehaus in Biedesheim und am 29. April im Thomas-Morus-Haus in Eisenberg, jeweils um 19.30 Uhr. Unter dem Motto der Abende „Pop von den Beatles bis heute“ wird eine hohe Bandbreite der Popmusik gemischt mit einigen lateinamerikanischen Klängen abgedeckt. Der Eintritt zu den Konzerten ist frei, Spenden sind erbeten.