Vor einigen Wochen mussten Teile Berlins länger ohne Strom auskommen. Das wirft auch in der VG Leiningerland Fragen auf. Warum es Kritik am Ist-Zustand gibt.

Warum kommt das Thema Blackout jetzt erst in der Verbandsgemeinde auf den Tisch, obwohl der Anschlag auf das Stromnetz in Berlin bereits Wochen her ist?

Es mag ein Zufall sein, aber er kam sehr passend und leitete das Thema in der Sitzung des Verbandsgemeindeausschusses hervorragend ein: Nicht nur, dass die Mikrofone Störungen hatten und teilweise ausfielen, mitten während der Sitzung saß der Ausschuss plötzlich im Dunkeln. Passenderweise fragte Ernst-Albert Kraft (CDU) unter Anfragen und Mitteilungen nach, wie es im Gebiet der VG um die Stromversorgung im Notfall stehe. Die Frage, die ihn umtreibt: Welche Auswirkung hat die Personaleinsparung durch die Fusion der Alt-Verbandsgemeinden Grünstadt-Land und Hettenleidelheim auf den Katastrophenschutz?

Wie steht es also um den Katastrophenschutz in der VG?

VG-Chef Daniel Krauß (SPD) klärt auf: Der Katastrophenschutz ist beim Landkreis angesiedelt. Der wiederum nutze die Feuerwehren, die sich im Landkreis befinden, für bestimmte Spezialaufgaben, da er keine eigene Feuerwehr hat. Allerdings kann er Aufgaben delegieren: Das Einrichtungen sogenannter Wärmeinseln, also Orten, an denen sich Teile der Bevölkerung im Falle eines Stromausfalls aufwärmen können, obliegt beispielsweise der VG. Auch das Beschaffen von Notstromaggregaten ist Aufgabe der Verbandsgemeinde. Aber darauf habe die Personaleinsparung keine Auswirkung gehabt.

Wo befinden sich solche Wärmeinseln in der VG?

Laut Krauß sollen sie im Falle eines Stromausfalls in sämtlichen Feuerwehrhäusern des VG-Gebiets eingerichtet werden. Hat eine Gemeinde keines, wird das Dorfgemeinschaftshaus zur Wärmeinsel. Dort befindet sich auch die Anlaufstelle, um Informationen zu bekommen.

Welche Folgen hätte ein Stromausfall eigentlich?

Einige. Das betrifft die Supermärkte und die Versorgung mit Bargeld, es kann nicht mehr bezahlt werden, wie der Fachbereich Bürgerdienste der VG aufklärt. Licht und Heizung fallen aus, strombetriebene Geräte wie TV, Computer und Radios auch, sodass Informationsquellen wegfallen. Das Festnetz wird ebenfalls nicht mehr funktionieren – Handynetze sollten aber nicht überlastet werden. Gleichzeitig sind laut VG-Mitarbeitern manche Mobilfunknetze nicht notstromversorgt. Betroffen sein vom Stromausfall dürfte auch das Internet. Kühl- und Gefrierschränke tauen ab, sodass die Lebensmittel verderben. Und auch in anderen Bereichen wird’s gefährlich: Hilfsgeräte von Patienten wie Beatmungsgeräte funktionieren nicht mehr, genauso der Hausnotruf.

Im Falle eines Stromausfalls gibt es Notstromaggregate, die wichtige Infrastruktur betreiben. Wie viele sind es?

Insgesamt gibt es in der Verbandsgemeinde laut Fachbereich Bürgerdienste etwa 50 Notstromaggregate, die im Falle eines Stromausfalls so lange betrieben werden können, wie Kraftstoff zur Verfügung steht.

Eine Weile gab es nicht funktionsfähige Notstromaggregate in manchen Ortsgemeinden. Das kritisierte Ausschussmitglied Valentin Hoffmann (SPD). Wie ist der aktuelle Stand?

Wie Jochen Lander, stellvertretender Abteilungsleiter der Bürgerdienste, mitteilt, sind sowohl alle in den Feuerwehrhäusern verbauten als auch die mobilen Aggregate gewartet und einsatzfähig. Die Information, dass Geräte nicht funktionsfähig seien, stimme nicht.

Wie erfahren die Bürger von einem Katastrophenfall – und was passiert dann?

Da die Telekommunikation versagt, werden die Bürger anderweitig informiert, so Krauß: Handy-Apps wie Katwarn oder Nina hätten sich etabliert. Gleichzeitig besetzten die Feuerwehren bei einem Stromausfall die Feuerwehrhäuser oder, falls keines vorhanden ist, die Dorfplätze mit einem Auto. Damit soll sichergestellt werden, dass die Menschen einen Notruf absetzen können. Wo Wärmeinseln oder Anlaufstellen sind, teile die Verbandsgemeinde regelmäßig über das Amtsblatt mit – sobald sie bei einem längeren Stromausfall funktionstüchtig sind, werde das aber auch noch einmal zusätzlich über Lautsprecher kommuniziert.

Funktionieren alle Sirenen in der VG für einen Katastrophenfall?

Das wird landesweit am Donnerstag, 12. März, ab 10 Uhr wieder getestet. Allerdings, sagt Lander, sollen sich die Menschen in der VG darauf einstellen, dass nicht jede Sirene auslösen wird. Hintergrund ist die geplante Umstellung auf das neue landesweite Alarmierungsnetz. Die Sirenen sollen digital verschlüsselt werden, um den Datenschutz zu gewährleisten und Informationen stärker zu schützen. Zu dieser Umstellung gehören auch die Funkmelder der Feuerwehren. Die Umrüstung ist für den Sommer geplant, so Lander. Weil das Geld kostet, sei es nicht rentabel, Sirenen nur für den Warntag fit zu machen, statt den Umbau abzuwarten.

Wie steht es um den Umzug der Feuerwehreinsatzzentrale von Obersülzen ins Rathaus der VG nach Grünstadt?

Derzeit laufen bereits die Arbeiten. Die Räume seien inzwischen fast fertig, informiert Kay Kronemayer (FWG), Erster Beigeordneter der Verbandsgemeinde. Das heißt, der Serverraum, die Werkstatt und die Umkleiden seien bereits umgebaut. Dafür musste eine neue Wand eingezogen werden. Nun fehle noch die Feuerwehrtechnik, darunter die Funk- und Telefonanlage. Hier hänge die VG am Liefertermin. Sobald sie da sind, kann der Umzug stattfinden. VG-Bürgermeister Krauß ist optimistisch, dass er noch im ersten Halbjahr über die Bühne gehen könnte.