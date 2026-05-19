Der berüchtigte Polizeikreisel wird verformt, ein weiteres Rondell kommt dazu: So soll sich Grünstadts wichtigste Innenstadt-Durchgangsstraße verändern.

Wie wichtig ist die Bitzenstraße für Grünstadt?

Die Bitzenstraße führt den Verkehr am westlichen Rand des Grünstadter Altstadtkerns entlang. Von ihr aus erreichen Autofahrer die zentralen Parkflächen etwa auf dem Luitpoldplatz oder dem Jean-Mann-Gelände. Als Landesstraße (L516) hat sie zudem die Funktion einer Durchgangsstraße: Sie bildet die kürzeste Verbindung zwischen der Grünstadter Autobahn-Abfahrt und Asselheim sowie der Eistalstraße. Einer amtlichen Zählung von 2021 zufolge rollen täglich fast 12.000 Fahrzeuge über die Bitzenstraße.

Vielfach geflickt: die Grünstadter Bitzenstraße. Foto: Christoph Hämmelmann

Warum stehen für die Bitzenstraße Bauarbeiten an?

Die Fahrbahn ist vielfach geflickt, nun bekommen die etwa 650 Meter zwischen Polizeikreisel und Peterspark eine Grundsanierung. Früheren Angaben zufolge rechnet der dafür zuständige Landesbetrieb Mobilität (LBM) mit einem „Vollausbau“. Das bedeutet, dass die Straße und ihr Unterbau bis in 60 Zentimeter Tiefe erneuert werden. Außerdem geht die Behörde davon aus, dass zusätzlich Boden ausgetauscht wird.

Soll die Bitzenstraße bei der Sanierung auch umgebaut werden?

Die enge Straßenschlucht bietet keinen Platz für Veränderungen wie etwa extra Radwege, Grünstreifen oder ausladende Bürgersteige: Die Fahrbahn benötigt laut LBM eine Breite von 6,10 Metern. Damit bleibt bis zu den Häuserfronten noch Platz für 1,50 bis 2,20 Meter breite Gehwege. Allerdings soll ihr Verlauf an einigen Stellen etwas verschoben werden, damit der Verkehr besser fließen kann. Und es sind größere Umbauten an Kreuzungen und Einmündungen vorgesehen.

Enge Straßenschlucht: Für separate Radwege ist hier kein Platz. Foto: Christoph Hämmelmann

Am südlichen Ende der Bitzenstraße befindet sich der sogenannte Polizeikreisel. Was soll sich dort verändern?

Der Kreisel vor der Grünstadter Polizeiinspektion ist eher oval geformt, und die Einmündungen der Sausenheimer sowie der Obersülzer Straße in Richtung Gewerbegebiet liegen nah beieinander. Die Einfahr-Winkel sind daher so spitz, dass sich Fahrzeuge leicht in die Quere kommen. Den Plänen zufolge wird die Anlage nun so verformt, dass die Problemstellen entschärft werden. Außerdem werden die Gehwege so angeordnet, dass Fußgänger das Rondell besser umrunden kommen. Der Knotenpunkt bekommt damit Umrisse, die Bürgermeister Mimmo Scarmato (CDU) an eine exotische Frucht denken lässt: Er spricht von einem Avocado-Kreisel.

Was passiert mit den Kreuzungen und Einmündungen im weiteren Verlauf der Bitzenstraße?

Die Ampel an der Kreuzung mit der Bahnhofstraße bleibt erhalten, das Gesamtgefüge wird aber etwas verändert. Ziel dabei ist, dass vor allem Busse hier besser um die Kurve kommen. Außerdem sollen farblich abgesetzte Fahrbahnbereiche zu mehr Vorsicht an dieser Stelle mahnen. Auf solche Signale setzen die Planer auch an den Einmündungen der Friedrich-Ebert- und der Poststraße, zumal hier auch Fahrradfahrer entlanggeschickt werden.

Wird seine Form verändern: Grünstadts berühmt-berüchtigter Polizeikreisel. Foto: Christoph Hämmelmann

Was passiert am nördlichen Ende der Bitzenstraße?

Der Bereich am Peterspark war für die Planer die wohl kniffligste Stelle: Aus östlicher Richtung trifft hier die Schlachthofstraße auf die Bitzenstraße und aus westlicher Richtung die Jakobstraße. Doch beide Einmündungen liegen sich nicht genau gegenüber, sondern sind leicht zueinander versetzt. Sie bilden somit eine verkrümmte Kreuzung, das Abbiegen gilt als teils schwierig. Ratsmitglieder haben daher schon vor Jahren Veränderungen gefordert. Zudem stehen in diesem Bereich auch noch eine Fußgängerampel sowie eine Bushaltestelle. Nach Verwaltungsangaben wäre diese Kombination auf so engem Raum den heutigen Regeln zufolge gar nicht mehr zulässig.

Wie lässt sich dieses Problem lösen?

Verbesserungen an dieser Stelle wird nach Einschätzung der Stadtverwaltung und des LBM nur ein neuer Verkehrskreisel bringen. Denkbar waren zunächst zwei Varianten: Für die eine würde das letzte Stück der Schlachthofstraße so verschoben, dass es passend auf ein Rondell mit einem Durchmesser von 24 Metern trifft. Für die andere Version würde auf diesen Eingriff verzichtet. Damit bekäme Grünstadt auch an dieser Stelle einen ovalen Kreisel. Für den allerdings müsste das Vordach des Buswarte- und Toilettenhäuschen gekappt werden. Für die runde Ausführung wiederum müsste die historische Bedürfnisanstalt ganz von ihrem jetzigen Standort verschwinden. Doch sie steht unter Denkmalschutz.

Kreuzungen sollen besser erkennbar werden: die Grünstadter Bitzenstraße. Foto: Christoph Hämmelmann

Soll das Buswarte- und Toilettenhäuschen nun geopfert werden?

Der Stadtrat hat die Ausbaupläne für die Bitzenstraße gebilligt – und dabei für das Nord-Ende jene Variante gewählt, für die das Häuschen wegmuss. Allerdings wird es nicht einfach abgerissen, sondern um ein paar Meter versetzt: Es wandert weiter in den Peterspark hinein, der verliert damit etwa 120 Quadratmeter Grünfläche.

Was kostet so ein Klohäuschen-Umzug?

Die Stadt beziffert die Kosten dafür auf etwa 400.000 Euro. Sie selbst hätte davon knapp 150.000 Euro zu tragen, den Rest würde der LBM übernehmen. Vorteil für die Kommune: Die Bedürfnisanstalt würde nicht nur den Standort wechseln, sondern gleichzeitig auch instand gesetzt. Die Kosten dafür hat Stadt seit Jahren gescheut, obwohl Bürger immer wieder die Reparatur forderten.

Und was kostet der Bitzenstraßen-Ausbau insgesamt?

Dazu liegen bislang keine Zahlen vor. Klar ist aber: Für die Fahrbahnen muss das Land bezahlen, die Stadt hat nur für die Gehwege aufzukommen. Und auch da rechnet sie damit, dass ihr 65 Prozent der Kosten über Zuschüsse abgenommen werden. Ein 35-Prozent-Anteil des dann noch übrigen Ausgaben-Rests wird über Wiederkehrende Beiträge auf die Bürger umgelegt.

Wann beginnen die Arbeiten?

Nachdem der Rat den Grob-Plan gebilligt hat, werden nun die Feinheiten erarbeitet. Außerdem sollen im Jahresverlauf Zuschussanträge eingereicht werden. Bürgermeister Scarmato sagt, dass mit dem eigentlichen Beginn der Arbeiten „ab 2028 gerechnet werden kann“.