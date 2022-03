Der evangelische Pfarrer Sascha Weber will am kommenden Sonntag mit einem Lastwagen voller Spenden an die polnisch-ukrainische Grenze fahren. „Dringend benötigt werden Schlafsäcke, Isomatten, Gas- und Campingkocher, dazu Kartuschen, Erste-Hilfe-Koffer, gute Benzin- oder Dieselgeneratoren, Thermounterwäsche in M oder größer, Körperpflege-Artikel und haltbare Lebensmittel“, zählt der Pastor auf. Die Sachen sollten bitte bis einschließlich Samstag, 2. April, in Kartons verpackt im Pfarrhaus, Backhohl 1, abgegeben werden. Den Transport gen Osten macht Weber zusammen mit Felix Eichner, einem politisch sehr aktiven jungen Mann aus Kleinkarlbach, wie Ortsbürgermeister Daniel Krauß (SPD) bei der Ratssitzung am Dienstag berichtete. „Dabei werden die zwei sechs Flüchtlinge mit zurücknehmen“, so Krauß. Wenn jemand eine Möglichkeit sieht, diese Menschen unterzubringen, möge er sich beim Pfarrer melden, Telefon 06359 3231, E-Mail alight.here@gmx.de.