Schoko-Hasen, Wein, Schutzmasken: Das Kreiskrankenhaus Grünstadt hat während der Corona-Pandemie zahlreiche Sachspenden bekommen. Eine größere Geldspende kommt aus Bissersheim: Winzer Thomas Pfaffmann vom Weingut Wageck hat jetzt 2000 Euro an den Förderverein des Krankenhauses übergeben.

Das Grünstadter Krankenhaus habe in der Corona-Zeit viel Zuspruch erfahren, sagt Verwaltungsdirektor Udo Langenbacher. Das habe ihn und die Mitarbeiter gefreut. „Das Klatschen auf Balkonen ist zwar schön.“ Aber von Taten habe man mehr. Bei Winzer Thomas Pfaffmann vom Bissersheimer Weingut Wageck war es das Gefühl, in diesen verrückten Corona-Zeiten helfen zu müssen. So kamen er und seine Frau auf die Idee, das Krankenhaus zu unterstützen. Sie packten Weinkisten zu 55 Euro – und spendeten 20 Euro pro Karton. 76 Sechser-Pakete wurden verschickt. Die Spendensumme hat Pfaffmann auf 2000 Euro aufgerundet.

Die Idee kommt gut an

Die Idee ist gut angekommen: „Die Leute waren alle begeistert“, erzählt der Winzer, der mit seinem Bruder Frank das Weingut in fünfter Generation führt. Deswegen wollen die Brüder die Spenden-Aktion verlängern und noch mal Pakete mit Riesling, Grauburgunder, Weißburgunder und drei Cuvées packen – Infos über die Internetseite www.wageck-weine.de

Geld für ein neues Gerät

Das Krankenhaus wird die Spende gut investieren, wie Verwaltungsdirektor Lagenbacher und Günter Herrmann vom Förderverein berichten: Sie wird für den Kauf eines 30.000-Euro teuren Geräts genommen, mit dem man mittels Farbstoff feststellen kann, ob nach Operationen alles gut durchblutet wird – beispielsweise nach Darmoperationen die vernähten Enden. Außerdem kann man das Gerät bei der Tumor-Erkennung einsetzen. Dabei wird ein Farbstoff injiziert, der in den Wächterknoten Veränderungen sichtbar macht. Wächterknoten sind Lymphknoten, die den Tumoren oder Entzündungsstellen am nächsten sind. Normalerweise werden sie durch eine Biopsie (Entnahme von Gewebe) oder durch das Spritzen einer radioaktiven Substanz untersucht. Durch die neue Methode wird statt der radioaktiven Substanz ein Farbstoff eingesetzt, der den Körper des Patienten weniger belastet. Für Günter Herrmann vom 170 Mitglieder zählenden Förderverein sind solche Privatspenden eine wichtige Stütze, um Wünsche der Klinik erfüllen zu können: „Der Förderverein lebt von Spenden.“ In diesem Jahr sind bislang 5093 Euro gespendet worden, 2019 erhielt der Verein Zuwendungen in Höhe von 33.390 Euro.

22 Corona-Patienten in Behandlung

Das Krankenhaus, das im April sechs Tage keine neuen Patienten mehr aufgenommen hat, weil viele Mitarbeiter mit dem Coronavirus infiziert waren, ist heute wieder gut belegt: Derzeit werden dort 104 Patienten behandelt, Corona-Patienten sind nicht mehr darunter. Insgesamt wurden 22 Menschen mit dem Virus in Grünstadt behandelt. snr

Sachspenden