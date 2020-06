Eine rund 65 Jahre alte Birke auf dem Grünstadter Stadtpark haben zwei Baumpfleger am Montag um vier Meter gekürzt und ausgedünnt. Der 17 Meter hohe Baum mit einer Krone von zehn Metern Spannweite hat Kernfäule. „30 Prozent der Fichte sind zerstört. Wie genau der Schaden entstanden ist, lässt sich nicht sagen“, erklärte der selbständige Baumpfleger Eric Seiler aus Dittelsheim-Heßloch (Kreis Alzey-Worms, im Foto), der mit seinen Kollegen Nicolas Decker aus Mainz zahlreiche Äste kürzte. Die Stadt beauftragte die beiden Baumkletterer, den Baum zu pflegen, um weiterhin die Verkehrssicherheit gewährleisten zu können. „Es ist schade, dass der Baum gekürzt wird, wir schneiden auch zwischendrin heraus. Allerdings haben wir so die Windlast reduziert und schützen ihn. Wir achten darauf, dass sich die Schnittwunden über die Fläche des Baumes verteilen und in einem guten Verhältnis stehen. Die andere Alternative wäre das Fällen gewesen“, sagte Seiler. Für die beiden Baumkletterer ging es mit Sicherungsseilen in die Höhe. Hier war neben Fachwissen auch Muskelkraft gefragt, um den Baum vor dem Tod zu bewahren.