Einmal im Jahr legen diese Frauen ihr etwas anderes Make-up auf. Dann schneiden sie den Männern den Schlips ab und feiern bis die Besen krachen. Timo Benß hat vier Hexen-Gruppen an der Weiberfasnacht mit der Kamera begleitet. Die Stimmung war gut. Auch wenn die Frauen am Morgen zweimal überlegt haben, ob sie angesichts des Kriegsbeginns in der Ukraine auf die Straße gehen.

In Sausenheim fährt ein Mann mit seinem Oldtimer über die Hauptstraße, hält kurz an und wirft einen 50-Euro-Schein in den Hut der Sausenheimer Hexen. Dabei schaut er nicht zur Seite, sagt kein Wort und fährt weiter. „Der war schon das vierte Mal da“, sagt Oberhexe Andrea Hoffmann-Schulz. Da kommen selbst Hexen ins Staunen.

Seit dem Morgen stehen sie schon da und sammeln Spenden für die örtliche Jugend. Wegen der Pandemie haben sie Besen gebastelt, mit denen man mit Abstand spenden kann.

Einen ähnlichen Einfall hatten auch die Hexen aus Ramsen. Hier setzt man wie auch in Asselheim darauf, die Autos nicht – wie sonst – anzuhalten. Wer will, kann aber vorbeikommen und eine Spende hinterlassen. Oberhexe Brigitte Steitz, die den Verein 1986 mitgegründet hatte, führt ihre Hexenschar dann noch zu einem Abstecher ins Altenheim. Das Hexenlied kommt gut an dort.

Erst wird geschminkt

Gegen Mittag machen sich die Bockenheimer Wingertshexen bereit. Im Partykeller einer Hexe tragen sie die grüne Farbe auf und verzieren ihre Gesichter mit Spinnenweben und Glitzer. Viel Glitzer. Nach einem Gläschen Sekt geht es dann auch schon los. Die Wingertshexen halten in diesem Jahr auch keine Autos an. Die Tour durch örtliche Betriebe gibt es trotzdem, wenn auch in abgespeckter Form. „Die Leute fanden das ganz toll, dass wir uns wieder gezeigt haben“, sagt Oberhexe Tanja Schulz. Es gehe schließlich um die Spenden – und da könne man nicht genug Aufmerksamkeit bekommen. „Es wird immer etwas gebraucht. Und dafür sind wir ja da“, so Schulz.

Auf diesem Foto versteckt sich VG-Bürgermeister Frank Rüttger (CDU). Hätten Sie ihn erkannt? Foto: Benss Hier geht es Rüttger an den Schlips. Foto: Benss Inge Imblan aus Hettenleidelheim ist seit 27 Jahren Oberhexe. Foto: Benss Für die perfekte Maskerade nehmen sich die Bockenheimer Wingertshexen viel Zeit. Foto: Benss Tanja Schulz schminkt sich zur Bockenheimer Oberhexe. Foto: Benss Im Weinlabor Neumann tragen sie ihr Hexenlied vor. Foto: Benss Vom Chef Jörg Neumann werden sie per Faust begrüßt. Foto: Benss Das Bockenheimer Weinlabor Neumann hat ein „Casino“ aufgebaut. Foto: Benss Brigitte Steitz aus Ramsen hat die Hexen gegründet. Foto: Benss Für Essen mussten die Hexen selbst sorgen. Foto: Benss Die Ramser Waldhexen statteten dem Altenheim einen Besuch ab. Foto: Benss Dank dieser Erfindung konnte man in Sausenheim mit Abstand spenden. Foto: Benss Die Post ist da: Auch dieser Briefträger spendete. Foto: Benss Foto 1 von 13

Von russischer Invasion überschattet

In Hettenleidelheim haben die Grubehexe hohen Besuch: VG-Bürgermeister Frank Rüttger (CDU) kommt vorbei, um sich den Schlips abschneiden zu lassen – und wird kurzerhand mit Rock und Kopftuch ausgestattet. Inge Imblan, seit 27 Jahren Oberhexe, sagt: „Ich dachte, es würde langweilig werden.“ Dass dann doch so viele Hettenleidelheimer kommen, um ihre Spende abzugeben, überrascht sie.

Eine Sache schwingt aber überall mit an diesem Tag: Russlands Invasion der Ukraine. Zuletzt ist die Fasnacht im Golfkrieg ausgefallen, daran muss auch Brigitte Steitz an diesem Tag denken. „Heute Morgen haben wir auch ein bisschen gezittert“, sagt sie. Auch Rüttger hat „komische Gefühle“, Fasnacht zu feiern und sagt: „Aber es ändert an der Situation nichts, ob man feiert oder nicht.“ Inge Imblan pflichtet ihm bei: „Der blöde Putin kann grad machen, was er will. Wenn er mir in die Finger fallen würde ... Sie haben ja gesehen, was ich mit den Männern mache.“

Auch Andrea Hoffmann-Schulz aus Sausenheim kommen an diesem Donnerstag Erinnerungen an den Golfkrieg. Für Tanja Schulz aus Bockenheim ist die Sache klar: „Wir sind da, um Spenden zu sammeln. Die Leute brauchen das. Und deshalb sind wir auch unterwegs.“