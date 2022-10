Die B.A.M. – Biker Against Mobbing sammeln Spenden, auch auf einem Whiskytasting, für einen krebskranken Jungen. Der dreijährige Levin ringt mit dem Tod. Wegen Akuter Lymphatischer Leukämie erhält der Kleine gerade Chemotherapie. Der Verein B.A.M., dem sich die letzten Mitglieder des Motorradclubs Lions Bikerhoods for Kids aus Ramsen angeschlossen haben, wollen helfen. „Das ist schon die zweite Chemo, die Levin in Homburg bekommt. Bisher hat die Therapie nicht angeschlagen“, berichtet B.A.M.-Vorsitzender Volker Mücke. Das Kleinkind aus Pirmasens, von dessen Schicksal er über persönliche Kontakte in der Bikerszene erfahren hat, brauche einen Knochenmark-Spender. Sein Verein wolle mit Geld unterstützen. Im Sommer sei ein Din-A3-Kalender mit Hochglanzfotos angefertigt worden, dessen Verkaufserlöse dem Förderverein für Tumor- und Leukämiekranke Kinder in Mainz zukommen. „Bei 350 Exemplaren sind auf der Titelseite kleine Fehler, weshalb diese Stückzahl noch einmal gedruckt wird“, erzählt der 54-Jährige. Den Fehldruck werde man zum halben Preis (zehn statt 20 Euro) abgeben und die Summe komplett der Familie von Levin überweisen. Darüber hinaus erhält sie sämtliche Einnahmen aus dem nächsten Whiskytasting, wo auch zusätzlich eine Spendenbüchse aufgestellt wird. „Dabei geht es diesmal um deutsche Whiskys. Im Mittelpunkt steht Glen Els aus dem Harz“, kündigt Mücke an. Mindestens fünf Sorten werden bei der Probe eingeschenkt, dazu gibt es ein Vier-Gänge-Menü. Zur Veranstaltung, die am Samstag, 5. November, ab 18 Uhr im Waldhotel Eisenberg stattfindet, sind noch wenige Plätze frei. „Wir haben die Teilnahmegebühr nicht erhöht, weil das Tasting eigentlich 2021 hätte stattfinden sollen“, so Mücke. Anmeldung unter E-Mail an v.muecke@gmx.de.