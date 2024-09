Im Ebertsheimer Renaturierungsgebiet hat ein Biber einige Bäume angenagt, und nun baut er auch einen Staudamm. Der ist inzwischen schon auf zehn Meter Länge angewachsen. Ortsbürgermeister Bernd Findt ist von dem besonders geschützten Zuwanderer begeistert und bezeichnet ihn als „eine echte Bereicherung für uns“. In Obrigheim allerdings hat eine Biberfamilie auch für Probleme gesorgt: etwa beim Hochwasserschutz, in angrenzenden Schrebergärten oder bei verstopften Wasserabläufen. Was der Ebertsheimer Biber mutmaßlich vorhat, welche Vorkehrungen dort getroffen werden und unter welchen Umständen eingegriffen werden soll, steht im ausführlichen Artikel.