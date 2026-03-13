Nach der 1:7-Heimniederlage gegen den Aufstiegsaspiranten TSG Jockgrim wollen die Bezirksliga-Fußballer des SV Obersülzen am Sonntag Wiedergutmachung betreiben.

Das Team von Spielertrainer Göran Garlipp tritt um 15 Uhr auswärts beim BSC Oppau an. Nach vier Partien ohne Sieg soll nun endlich wieder ein Erfolgserlebnis her. Der SVO hätte einen Dreier auch dringend nötig.

Die deutliche Niederlage vom vergangenen Spieltag wollten die Obersülzer unter der Woche schnell abhaken. „Gegen so einen Gegner kann man mal so verlieren. Aber am Sonntag müssen wir wieder unser anderes Gesicht zeigen“, sagt SV-Co-Trainer Sascha Gerber. Durch die Niederlage am vergangenen Sonntag rutschte der SVO auf den 13. Tabellenplatz ab, der am Saisonende die Relegation bedeuten würde. Der Abstand auf den Zwölften, TuS Mechtersheim II, und den Elften, Ludwigshafener SC, ist jedoch gering. Ein Punkt trennt die Obersülzer vom rettenden Ufer. Gleichzeitig haben die Gelb-Schwarzen bei einem Spiel weniger fünf Punkte Vorsprung auf den Drittletzten FC Lustadt, der sich auf dem ersten Abstiegsrang befindet.

„In der Mannschaft ist die Stimmung trotz der Niederlage und Situation weiter sehr gut. Wir wollen am Sonntag das Spiel in Oppau gewinnen“, betont Sascha Gerber. Allerdings gibt es erneut personelle Ausfälle. Offensivspieler Ricardo Oetken befindet sich am Wochenende im Urlaub. Sören Müsel, der bereits gegen Jockgrim schmerzlich vermisst wurde, wird wohl verletzungsbedingt ausfallen. Zudem steht ein Fragezeichen hinter dem Einsatz von Joshua Schlischka, der sich zuletzt eine Kopfverletzung zugezogen hat. Dafür kann Kapitän Florian Limpert wieder mitwirken. Der Spielführer war zuletzt noch nach einer Roten Karte gesperrt.

Der SVO geht dennoch als klarer Favorit in die Partie im Ludwigshafener Norden. Der BSC Oppau belegt derzeit den letzten Tabellenplatz in der Bezirksliga Vorderpfalz. Die Ludwigshafener haben in der bisherigen Saison nur elf Punkte geholt. Am vergangenen Wochenende verlor Oppau das Duell gegen den TuS Altrip mit 0:3. Beim SV Obersülzen möchte man den Gegner dennoch nicht unterschätzen. Im Hinspiel trennten sich beide Mannschaften mit einem 1:1.

„Der BSC Oppau steht zwar da hinten drin, aber man darf das Team überhaupt nicht unterschätzen. Sie haben ja zuletzt auch Jockgrim zu Hause geschlagen. Und im Hinspiel hatten wir gegen den BSC auch so unsere Probleme“, sagt Sascha Gerber, der hinzufügt: „Ich würde es befürworten, wenn wir nicht auf dem dortigen Hartplatz spielen würden, aber wir müssen das so nehmen, wie es kommt.“