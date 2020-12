Im Haus am Leininger Unterhof in Grünstadt sind sieben Bewohner und vier Mitarbeiter eines Wohnbereichs positiv auf das Coronavirus getestet worden, weitere befinden sich in vorsorglicher Quarantäne.

„Die Infizierten zeigen keine Symptome“, teilt eine Sprecherin der Diakonissen Speyer mit, die das Grünstadter Seniorenzentrum betreiben. Die betroffenen Bewohner würden in ihren Zimmern versorgt, das Personal trage dabei persönliche Schutzausrüstung. Das Gesundheitsamt Neustadt habe für den betroffenen Wohnbereich bis 6. Januar ein Besuchsverbot verfügt. Am (heutigen) Montag und am Dienstag sollen bei allen Bewohnern und Mitarbeitern des betroffenen Wohnbereichs erneut PCR-Tests vorgenommen werden. „Die in allen anderen Wohnbereichen durchgeführten Antigen-Schnelltests waren bei Bewohnern wie Mitarbeitenden negativ“, teilt die Sprecherin weiter mit.