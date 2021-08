Im Haus am Leininger Unterhof sind am Dienstag Bewohner und Mitarbeiter gegen das Coronavirus geimpft worden. Die Impfungen sind ein Lichtblick für die Einrichtung, in der sich viele Mitarbeiter und Bewohner mit dem Virus infiziert hatten.

Man sieht der alten Frau an, wie zufrieden sie ist: „Ich hab’s hinter mir“, sagt sie und strahlt. Sie ist eine der Glücklichen, die am Dienstag im Haus am Leininger Unterhof gegen das Coronavirus geimpft worden ist. Das Wort glücklich kann man in diesem Fall ruhig wörtlich nehmen – denn Seniorenheimleiter Jörg Gaißer wusste bis einen Tag vorher nicht, ob die Erst-Impfungen in seinem Haus wie geplant stattfinden können oder ob sie verschoben werden. Denn der Impfstoff ist knapp in Deutschland, viele Erst-Impftermine sind verschoben worden, um diejenigen vorzuziehen, bei denen schon die zweite Impfung ansteht. Deswegen sagt Gaißer: „Ich bin froh, dass sie unseren Termin nicht abgesagt haben.“ Und natürlich ist er auch glücklich darüber, dass es mit der Impfung einen Lichtblick in der Pandemie gibt. Das Grünstadter Seniorenheim hat es hart getroffen: Innerhalb weniger Wochen sind 13 Bewohner verstorben, die sich mit dem Coronavirus infiziert hatten. 25 Bewohner und sieben Mitarbeiter sind derzeit noch infiziert, für das Heim gilt ein Besuchsverbot.

Situation war schwer für die Pflegekräfte

Wer in der Altenpflege arbeitet, lernt mit dem Tod umzugehen. Aber dass so viele Menschen in so kurzer Zeit gehen, sei sehr schwer für die Pflege- und die Leitungskräfte, sagt Gaißer. „Man kann sich meistens auf den Tod vorbereiten. Das war bei Covid nicht der Fall.“ Hier seien die Menschen oft plötzlich gestorben. „Es gab Bewohner, denen ging es mittags noch gut. Nachts sind sie unerwartet verstorben.“

Gaißer beschreibt eine gewisse „Ohnmacht und Machtlosigkeit“, die man angesichts der vielen Todesfälle empfinde. Man habe das Gefühl, die Situation entgleite einem. Der 43-Jährige arbeitet seit 2011 im Heim, seit 2015 leitet er die von den Diakonissen Speyer getragene Einrichtung. Und natürlich habe man über all die Jahre eine Beziehung zu den Bewohnern aufgebaut.

Nicht nur für die Pflegekräfte, auch für die Bewohner ist die Pandemie belastend, weiß Gaißer: „Die Bewohner sehen nur noch Personal in Schutzkleidung.“ Hinzu kommt die Isolation – es sei schwer, Menschen, die an Demenz erkrankt sind, klar zu machen, warum sie plötzlich keine Kontakte mehr haben dürften. Wie das Virus im Dezember ins Heim kam, dessen Bewohner und Mitarbeiter regelmäßig getestet werden, könne man nur vermuten, aber nicht mehr nachvollziehen.

120 Menschen sind geimpft worden

120 Impfdosen sind am Dienstag im Seniorenheim gespritzt worden, damit sind knapp 90 Bewohner der Einrichtung (drei wollten nicht), acht Bewohner des Betreuten Wohnens und Mitarbeiter gegen Covid-19 geimpft worden. „Ich bin froh, dass die Bewohner geschützt sind“, sagt Gaißer. Auch diejenigen Senioren, die Corona-positiv sind, aber keine Symptome einer Erkrankung aufzeigen, seien geimpft worden. Der Einrichtungsleiter wollte eigentlich 199 Personen – Bewohner, Mitarbeiter, Grüne Damen – impfen lassen, doch es gab nur die 120 Dosen. Wann und wo die weiteren Mitarbeiter, für die das Vakzin am Dienstag nicht reichte, geimpft werden, stehe noch nicht fest. Fast 70 Prozent der 103 Mitarbeiter haben angegeben, sich impfen lassen zu wollen, sagt er.

Eine der Mitarbeiterinnen, die die Spritze schon am Dienstag bekommen hat, ist Ramona Werner. Für die 61-jährige Altenpflegehelfern, die seit 2004 im Haus am Leininger Unterhof arbeitet, stand es außer Frage, sich piksen zu lassen: „Ich habe mich immer impfen lassen“, sagt sie mit Blick auf Immunisierungen gegen Grippe, Lungenentzündung oder Gürtelrose. Für sie ist die Corona-Impfung ein erster Schritt, „in die Normalität zurückzugehen“. Es gebe ihr ein Gefühl der Sicherheit, geimpft zu sein, erzählt sie. Nach der Verabreichung des Vakzins muss sie einige Zeit warten, um sicherzugehen, dass keine Nebenwirkungen auftreten. Dann geht’s zurück an die Arbeit.

Zweite Impfung in einem Monat

Heimleiter Gaißer berichtet, dass im Vorfeld einiges an Papierkram, Telefonaten und Logistik-Überlegungen erforderlich gewesen sei. Nun sei alles reibungslos abgelaufen. Die Zusammenarbeit mit der Apothekerin, der Ärztin und ihrer Helferin sowie den sechs Ehrenamtlern des Deutschen Roten Kreuzes des Kreisverbands Bad Dürkheim habe gut geklappt. Eine erste Etappe sei jetzt geschafft, sagt Gaißer: „Man setzt schon Hoffnung darauf. Aber man muss es realistisch sehen.“ Denn für den vollen Impfschutz bedarf es einer zweiten Impfung. Und die ist für den 26. Februar terminiert.