Im Theaterstück „Dossier Ronald Akkerman“, das im Karolinenhof Hertlingshausen gespielt wurde, geht es um den Umgang mit Sterbenden. Das Stück der niederländischen Autorin Suzanne van Lohuizen hat eine besondere Dramaturgie.

Wie ist es, zu sterben? Wer soll mich in den letzten Minuten begleiten? Bin ich wiederum in der Lage, jemandem in dieser Situation zur Seite zu stehen? Fragen wie diese und noch viele mehr hat