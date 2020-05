Einen Schaden von rund 5000 Euro hat ein 36-jähriger aus Frankenthal bei einem Wendemanöver auf der Bissersheimer Straße in Großkarlbach verursacht. Das teilte die Polizei Grünstadt am Montag mit. Laut Pressemitteilung der Beamten wendete der Frankenthaler zunächst in einer Einfahrt. Beim Rausfahren übersah er dann den Wagen einer 40-Jährigen aus Speyer und fuhr gegen die Fahrerseite. Weil die Beamten vor Ort Alkoholgeruch feststellten, musste der Frankenthaler einen Alkoholtest machen. Das Ergebnis: Über eine Promille. Der Mann muss sich jetzt wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss verantworten.