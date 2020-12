Am frühen Sonntagmorgen um 2.30 Uhr ist ein 23-Jähriger betrunken mit dem Fahrrad auf der L520 durch Altleiningen gefahren. Der Radfahrer ist laut Polizei „durch sehr langsame und unsichere Fahrweise“ den anderen Verkehrsteilnehmern so sehr aufgefallen, dass sie die Polizei riefen. Die Beamten fuhren nach Altleiningen und kontrollierten den Mann. Dieser war laut Polizei „derart stark alkoholisiert gewesen, dass er nicht mehr in der Lage war, vor Ort einen Atemalkoholtest durchzuführen, weshalb ihm auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen wurde“. Ihn erwartet nun möglicherweise ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.