Ein 41-jähriger Mann ist am Samstag gegen 19 Uhr auf der Alla-Hopp-Anlage mit einer Gruppe Jugendlicher in Streit geraten. Wie die Polizei mitteilt, schlug der Mann, der sich mit anderen auf dem Platz aufhielt, einem 14-jährigen Jungen ins Gesicht. Nachdem dieser das bei der Dienststelle angezeigt hatte, fuhren die Beamten den Bereich zusammen mit dem Jugendlichen ab. Der 41-Jährige war noch dort. Als die Beamten die Personalien des Manns feststellen wollten, habe er sich drohend aufgerichtet und einem Beamten gegen den Arm geschlagen, heißt es im Polizeibericht. Dem Mann seien Handfesseln angelegt werden, wogegen er sich ebenfalls mit Schlägen zu wehren versuchte. Der Grünstadter wurde in Gewahrsam genommen. Er hatte 2,3 Promille Alkohol im Blut. Er muss sich wegen Körperverletzung und Widerstands gegen Polizisten verantworten.