Ein betrunkener Autofahrer ist am Samstagmorgen vor der Polizei geflüchtet und hat dabei einen Unfall gebaut. Einen Führerschein hatte er nicht. Wie die Beamten erst am Montag mitteilten, seien sie einem Hinweis auf einen alkoholisierten Fahrer nachgegangen und zur Wohnadresse des Fahrzeughalters gefahren. Mit Erfolg: Die Streife der Polizeiinspektion Grünstadt traf gleichzeitig mit dem gesuchten Auto ein. Als der Fahrer den Streifenwagen erkannte, beschleunigte er und wollte sich der Kontrolle entziehen. Während der Verfolgungsfahrt touchierte der Flüchtende zuerst eine Grundstücksmauer in der Schumannstraße. An der Ecke Mozartstraße stieß er gegen einen Stromkasten der Stadtwerke. Dabei wurde auch der Zaun eines Anliegers beschädigt. Der Fahrer stieg dann aus und versuchte zu Fuß wegzulaufen. Er konnte von den Beamten aber eingeholt und festgenommen werden. Das Auto wurde beschlagnahmt, dem 31-Jährigen wurde eine Blutprobe genommen. Er hatte außerdem keine gültige Fahrerlaubnis. Gegen den Fahrzeughalter wird daher auch wegen Duldung des Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt.