Ein 51-jähriger Grünstadter hat die Geduld der Beamten gestern ordentlich auf die Probe gestellt: Nachdem sie ihm den Schlüssel für seinen Wagen abgenommen hatten, weil er volltrunken einen Unfall auf dem Parkplatz am Leiningercenter verursachte, wurde der Grünstadter gleich noch einmal erwischt. Das Ganze nahm seinen Anfang um 12 Uhr mittags auf besagtem Parkplatz, den der 51-Jährige angesteuert hatte, um einzukaufen. Als er ausparken wollte, übersah er nach Angaben der Beamten einen Wagen, der sich gerade hinter seinem befand, und verursachte deshalb eine Kollision. Den Beamten, die zum Unfallort kamen, um den Sachverhalt aufzunehmen, stieg sofort die Alkoholfahne des Grünstadters in die Nasen. Daraufhin wurde ein Alcotest veranlasst, der 3,0 Promille ergab. Die Polizisten nahmen dem Mann die Schlüssel für sein Fahrzeug ab und veranlassten einen Bluttest. Bei dem Unfall entstand laut Bericht zwar nur ein geringer Sachschaden von etwa 1500 Euro, trotzdem war der Mann seinen Führerschein wegen der Trunkenheitsfahrt erst einmal los. Dass man in der Situation besser die Füße stillhalten sollte, leuchtete ihm aber offenbar nicht ein. Gegen 14.30 Uhr hatte er seine nächste Begegnung mit der Polizei. Zu dem Zeitpunkt saß er schon wieder in seinem Auto und war gerade auf der Kirchheimer Straße unterwegs. Wie die Polizei mitteilt, hatte er den Wagen mit dem Zweitschlüssel vom Parkplatz geholt, auf dem sich zuvor der Unfall ereignete, und wollte ihn nach Hause fahren. Der 51-Jähriger musste wieder in ein Röhrchen pusten, das vorläufige Ergebnis waren diesmal 2,5 Promille und es wurde eine zweite Blutprobe für ein exaktes Ergebnis veranlasst. Führerschein und Erstschlüssel waren ja schon weg, nun behielten die Beamten auch noch den Zweitschlüssel ein. Bei den weiteren Ermittlungen stellte sich laut Polizeibericht dann auch noch heraus, dass der Pkw des Mannes nicht versichert ist. Ihn erwarten nun mehrere Strafanzeigen und der Entzug seiner Fahrerlaubnis. Außerdem wird geprüft, ob das Fahrzeug eingezogen werden sollte.