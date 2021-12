Ein Betrunkener ist am frühen Dienstagabend auf der L520 bei Kleinkarlbach mit seinem Auto in den Graben gefahren. Wie die Polizei mitteilte, habe der 35-Jährige mit zwei Promille Alkohol im Blut die Kontrolle über seinen Wagen verloren. Dieser Verdacht, der sich aus einem starken Alkoholgeruch ergab, wurde per Atemalkoholtest bestätigt. Nach erster Versorgung durch den Rettungsdienst wurde der Fahrer zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus verbracht. Eine Blutprobe wurde entnommen und Ermittlungen zum genauen Unfallhergang eingeleitet. Da bei der ersten Meldung bei der Rettungsleitstelle nicht klar war, ob der Fahrer in seinem Auto eingeklemmt sei, wurde außer dem Rettungsdienst auch die Feuerwehr Kirchheim/Kleinkarlbach alarmiert. Diese übernahm mit sechs Fahrzeugen und 30 Mann die Absicherung und Ausleuchtung der Unfallstelle und die Straßensperrung für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergung des Autos. Der Fahrer hatte sich bei Eintreffen der Rettungskräfte jedoch schon selbst aus dem Fahrzeug befreien können, sodass weitere Maßnahmen durch die Feuerwehr nicht notwendig waren.