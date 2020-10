Ein 68-jähriger Mann aus Carlsberg hat am Donnerstagabend betrunken einen Unfall auf der Landstraße bei Wattenheim gebaut. Der Mann kam laut Polizei von der Fahrbahn ab und war anschließend rund 40 Meter im Grünstreifen unterwegs. Das neuwertige Auto drehte sich, es entstand ein Schaden von rund 15.000 Euro. Der Mann hatte mehr als 2,3 Promille Alkohol im Blut. Er wurde bei dem Unfall nicht verletzt. Bei der Blutentnahme auf der Dienststelle der Polizei in Grünstadt wollte er den Beamten seinen Führerschein nicht geben, er kommentierte das laut Polizei mit den Worten: „Einen Scheiß bekommt ihr!“ Als der Beschuldigte seine Brieftasche wieder einstecken wollte und ein Beamter das zu verhindern versuchte, habe der Carlsberger diesem mit geballter Faust ins Gesicht geschlagen und dabei leicht verletzt, teilt die Polizei mit. Zudem habe er die Polizisten auf der Dienststelle als „Dreckschweine, Arschlöcher und Kanaken“ bezeichnet. Der Beschuldigte ist der Polizei kein Unbekannter, er fiel wegen ähnlich gelagerter Delikten bereits in der Vergangenheit auf. Ob der Führerschein echt ist, wird laut Polizei geprüft. Vor dem Unfall auf der Landstraße wurde der Polizei gemeldet, dass ein Autofahrer auf der A 6 in Schlangenlinien unterwegs sei. Die Beamten gehen davon aus, dass es sich um eben jenen Mann handelte.