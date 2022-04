Bei drei Polizeieinsätzen in Grünstadt am Freitagmorgen, am Samstagabend und am frühen Sonntagmorgen war Alkohol im Spiel. Das geht aus den Meldungen der Polizei hervor.

Los ging es demnach am Freitag gegen 10.50 Uhr am Bahnhof in Grünstadt. Ein betrunkener 52-jähriger Carlsberger soll dort Zugpersonal und Bahnmitarbeiter angegriffen haben. Der polizeibekannte Mann weigerte sich trotz eines Platzverweises, einen Zug zu verlassen. Als er Anstalten machte, die Polizisten anzugreifen, sei er überwältigt und gefesselt worden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als drei Promille. Der Mann wurde der für Bahn-Angelegenheiten zuständigen Bundespolizei übergeben.

Pfefferspray versprüht

Am Samstag gegen 19.30 Uhr wurde die Polizei in die Uhlandstraße gerufen. Im Bericht der Beamten heißt es, dass es in einem Mehrfamilienhaus zu einem Streit zwischen drei Personen und einem 41-Jährigen gekommen sei. Dieser habe einen 18-Jährigen mit einem Küchenmesser bedroht. Das Trio soll den polizeibekannten Mann überwältigt und ihm das Messer abgenommen haben. Dabei sei niemand verletzt worden. Gegenüber den Beamten habe der Mann angegeben, geschlagen worden zu sein. Laut Polizei soll der 41-Jährige mehr als zwei Promille Alkohol im Blut gehabt haben.

Ein junger Mann, der am Sonntag gegen 4 Uhr im Streit mit seiner Mutter Pfefferspray in deren Wohnung in Grünstadt versprüht hat, hatte knapp ein Promille Alkohol im Blut. Die Polizei teilt mit, dass die Mutter über Reizungen der Atemwege sowie der Bindehäute geklagt, eine medizinische Behandlung aber abgelehnt habe. Das Pfefferspray des 22-Jährigen wurde sichergestellt.