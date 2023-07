Auf der Kerwe ist es zu mehreren Einsätzen von Polizei und Ordnungsdienst gekommen. Ein Besucher zeigte Bediensteten des Ordnungsamts nach Angaben der Polizei am Samstag gegen 1.40 Uhr den ausgestreckten Mittelfinger, wollte bei der anschließenden Kontrolle keine Angaben zu seiner Person machen und ging mit erhobenen Fäusten auf eine Ordnungshüterin los. Es kam zum Einsatz von Pfefferspray, woraufhin der Angreifer zu Boden ging und bis zum Eintreffen der Polizei fixiert wurde. Es wird nun wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung ermittelt. Zu mehreren körperlichen Auseinandersetzungen zwischen Kerwegästen kam es laut Polizeibericht in der Nacht auf Sonntag: Gegen 23.20 Uhr geriet ein 19-Jähriger aus Eisenberg mit einem 22-jährigen Tiefenthaler in Streit und erhielt einen Faustschlag ins Gesicht. Gegen 00.30 Uhr ging ein 19-jähriger Grünstadter auf eine fünfköpfige Gruppe Heranwachsender zu und schlug einem jungen Mann in den Bauch. Im folgenden Gerangel wurden noch zwei weitere Personen aus der Gruppe verletzt und der Angreifer erhielt einen Faustschlag ins Gesicht. Es gab jeweils nur leichte Verletzungen, dennoch wurden Strafverfahren eingeleitet und Platzverweise ausgesprochen. Beschuldigten wie Geschädigte, standen laut Polizei teils erheblich unter dem Einfluss von Alkohol.