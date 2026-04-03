Eine junge Frau hat am Donnerstagabend gegen 23.45 Uhr auf der A6 in Höhe Wattenheim einen Unfall gebaut. Wie die Polizei Grünstadt in einer Pressemeldung mitteilt, hatte die 27-Jährige am Rasthof Pfalz Halt gemacht. Beim Verlassen des Rasthofs kam sie aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Dann überfuhr sie einen Randstein und kollidierte anschließend mit einer Leitplanke. Dann kam ihr Wagen zum Stehen.

Die Fahrerin erlitt leichte Verletzungen und wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die beiden Mitfahrer blieben unverletzt. Die Beamten stellten fest, dass die Frau Alkohol getrunken hatte. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest schlug auch prompt an und zeigte einen Wert von über 0,60 Promille. Es folgte eine Blutentnahme. Außerdem nahmen die Polizisten der Frau den Führerschein weg. Das Auto musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 21.000 Euro.