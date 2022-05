Weil er immer wieder auf die Gegenfahrbahn gefahren ist, wurde eine Polizeistreife am späten Mittwochabend in der Bissersheimer Hauptstraße auf einen betrunkenen Autofahrer aufmerksam. In einem Bericht der Polizei heißt es, dass bei einem Atemalkoholtest ein Wert von 1,6 Promille festgestellt wurde. Daraufhin wurde dem 57-Jährigen eine Blutprobe entnommen. Im Bericht heißt es weiter, dass der Mann dabei die Beamten beleidigt hat. Daher erwartet ihn neben der Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr auch noch eine Anzeige wegen Beleidigung.